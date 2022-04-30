Буча отримає пів мільйона євро на відновлення від італійського фонду 

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Італійська гуманітарна організація Cesvi виділяє перші пів мільйона євро на відновлення української Бучі і планує зібрати більше завдяки благодійним внескам.

Про це йдеться у пресрелізі однієї з найбільших італійських гуманітарних організацій Cesvi.

Фонд виділяє перші 500 тис євро на відновлення комунальної інфраструктури та об‘єктів соціальної сфери Бучі. Водночас сума на відновлення Бучі буде збільшена за рахунок благодійних внесків, які фонд залучає від приватних та державних донорів, зокрема від муніципалітету міста Берґамо, де знаходиться його штаб-квартира.

Серед пріоритетних напрямків відновлення Бучі – відбудова та відновлення зруйнованої громадської та комунальної інфраструктури, відбудова житла, переобладнання парків спеціальної техніки (автомобілів швидкої допомоги, пожежних машин, громадського транспорту).

"Місто Бергамо вийшло з пропозицією встановити сестринські відносини з містом Буча. Це буде довготривала тісна співпраця, яка передбачатиме розвиток міста – у комунальній та соціальній сферах", – заявив генеральний менеджер фонду Cesvi П'єрсільвіо Фаджано. Він додав, що фонд готовий "принести "італійську солідарність у світ" також тут, у Бучі та Ірпені".

Зазначається, що від початку війни фонд Cesvi вже виділив 1,5 млн євро на надання гуманітарної допомоги. Фундація заснована у Берґамо у 1985 році, і наразі присутня у 23 країнах.