Через комендантську годину у Запоріжжі скасовують низку потягів

Внаслідок запровадження комендантської години в Запоріжжі з 17:00 1 травня до 05:00 2 травня Укрзалізниця скасовує курсування приміських потягів.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Так, у добу 1 травня не будуть курсувати наступні приміські потяги:

№6509 Запоріжжя 2 – Запоріжжя 1;

№6512/6511 Запоріжжя 1 – Канцерівка;

№6514/6513 Канцерівка – Запоріжжя 1;

№6516 Запоріжжя 1 – Запоріжжя 2;

№6495 Запоріжжя 2 – Нікополь;

№6496 Нікополь – Запоріжжя 2;

№6132 Запоріжжя 1 – Синельникове 1.

Крім того, буде скорочений маршрут поїзда №6124/6123 Дніпро – Запоріжжя. Він прямуватиме до станції Синельникове 1. Натомість 2 травня скасовується поїзд №6491 Запоріжжя 2 – Нікополь.

У період дії комендантської години вхід до вокзалу Запоріжжя, а також посадка на потяги будуть дозволені тільки транзитним пасажирам та тим, хто потрапив на вокзал до початку комендантської години. Вихід з вокзалу може бути обмежений правоохоронцями з міркувань безпеки.