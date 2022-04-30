Через комендантську годину у Запоріжжі скасовують низку потягів
Внаслідок запровадження комендантської години в Запоріжжі з 17:00 1 травня до 05:00 2 травня Укрзалізниця скасовує курсування приміських потягів.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Так, у добу 1 травня не будуть курсувати наступні приміські потяги:
- №6509 Запоріжжя 2 – Запоріжжя 1;
- №6512/6511 Запоріжжя 1 – Канцерівка;
- №6514/6513 Канцерівка – Запоріжжя 1;
- №6516 Запоріжжя 1 – Запоріжжя 2;
- №6495 Запоріжжя 2 – Нікополь;
- №6496 Нікополь – Запоріжжя 2;
- №6132 Запоріжжя 1 – Синельникове 1.
Крім того, буде скорочений маршрут поїзда №6124/6123 Дніпро – Запоріжжя. Він прямуватиме до станції Синельникове 1. Натомість 2 травня скасовується поїзд №6491 Запоріжжя 2 – Нікополь.
У період дії комендантської години вхід до вокзалу Запоріжжя, а також посадка на потяги будуть дозволені тільки транзитним пасажирам та тим, хто потрапив на вокзал до початку комендантської години. Вихід з вокзалу може бути обмежений правоохоронцями з міркувань безпеки.
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