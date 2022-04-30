Квитки на потяги знову можна придбати онлайн – УЗ

Укрзалізниця відновила роботу своїх онлайн сервісів, тож квитки можна купувати через сайт та чат-бот.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Раніше компанія повідомила, що через невідкладні технічні роботи було призупинено продаж електронних квитків на потяги Укрзалізниці, а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії.

Аби пасажири могли далі купувати квитки, УЗ забезпечила максимум касирів на вокзалах та прохала подорожуючих прибувати на вокзали заздалегідь.