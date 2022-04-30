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НБУ знизив ліміти валютної позиції банків

Субота, 30 квітня 2022, 15:15

Національний банк обмежив ліміти відкритої довгої та короткої валютної позиції банків із 15% до 5% від їхнього регулятивного капіталу. 

Про це йдеться у пресрелізі установи.

Відповідні зміни вступають в силу з 30 квітня 2022 року. Також, згідно з цми рішенням,  банки призупиняють видачу нових ощадних сертифікатів, номінованих у валюті. Ці обмеження не стосується залучення банками депозитів у іноземній валюті.

Крім того, банкам тимчасово забороняється укладати низку деривативних контрактів грошового ринку: 

  • контрактів, на підставі яких виникають обов’язки у сторін цього контракту щодо купівлі, продажу іноземної валюти або банківських металів за гривню;
  • контрактів, базовим показником яких є курс іноземної валюти до гривні, валютний індекс (курси кількох валют) виражений в гривні або ціна на банківські метали в гривні;

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Економічна правда
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