НБУ знизив ліміти валютної позиції банків

Національний банк обмежив ліміти відкритої довгої та короткої валютної позиції банків із 15% до 5% від їхнього регулятивного капіталу.

Про це йдеться у пресрелізі установи.

Відповідні зміни вступають в силу з 30 квітня 2022 року. Також, згідно з цми рішенням, банки призупиняють видачу нових ощадних сертифікатів, номінованих у валюті. Ці обмеження не стосується залучення банками депозитів у іноземній валюті.

Крім того, банкам тимчасово забороняється укладати низку деривативних контрактів грошового ринку: