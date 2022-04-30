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На Київщині вже відновили газопостачання у 117 населених пунктах

Субота, 30 квітня 2022, 13:19 - Ілля Колдомасов

Повністю завершено роботи з відновлення газопостачання у 117 населених пунктах Броварського, Вишгородського, Фастівського та частково Бучанського районів Київської області.

Про це повідомив голова Київської обласної Військової адміністрації Олександр Павлюк

Він додав, що йдеться про 107740 об’єктів споживачів. А за попередню добу постачання газу відновили ще в 5-ти населених пунктів.

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Економічна правда
Укр / Рус
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