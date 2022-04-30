На Київщині вже відновили газопостачання у 117 населених пунктах

Повністю завершено роботи з відновлення газопостачання у 117 населених пунктах Броварського, Вишгородського, Фастівського та частково Бучанського районів Київської області.

Про це повідомив голова Київської обласної Військової адміністрації Олександр Павлюк

Він додав, що йдеться про 107740 об’єктів споживачів. А за попередню добу постачання газу відновили ще в 5-ти населених пунктів.