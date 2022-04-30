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НБУ сказав банкам, який має бути курс для електронних платежів

Субота, 30 квітня 2022, 12:21 - Ілля Колдомасов

Національний банк визначив порядок визначення банками-емітентами курсу гривні до іноземних валют під час здійснення операцій із використанням електронних платіжних засобів. 

Про це йдеться у пресрелізі установи.

Так, курс гривні до іноземної валюти не має перевищувати більш ніж на 10% офіційний курс НБУ (який діє в день відображення банком операції - ЕП) у разі списання з рахунку клієнта коштів у гривні, якщо міжбанківський переказ за такою операцією клієнта здійснюється в іноземній валюті.

Також, курс гривні до іноземної валюти має дорівнювати або бути вищим за офіційний курс НБУ:

  • у разі списання з рахунку клієнта коштів у іноземній валюті, якщо міжбанківський переказ за такою операцією клієнта здійснюється в гривні;
  • у разі зарахування на рахунок клієнта коштів у національній валюті, якщо міжбанківський переказ за такою операцією здійснюється в іноземній валюті. 

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