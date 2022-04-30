НБУ сказав банкам, який має бути курс для електронних платежів

Національний банк визначив порядок визначення банками-емітентами курсу гривні до іноземних валют під час здійснення операцій із використанням електронних платіжних засобів.

Про це йдеться у пресрелізі установи.

Так, курс гривні до іноземної валюти не має перевищувати більш ніж на 10% офіційний курс НБУ (який діє в день відображення банком операції - ЕП) у разі списання з рахунку клієнта коштів у гривні, якщо міжбанківський переказ за такою операцією клієнта здійснюється в іноземній валюті.

Також, курс гривні до іноземної валюти має дорівнювати або бути вищим за офіційний курс НБУ: