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Ринок землі працює під час війни: оголошено 5 тисяч аукціонів на понад мільярд

Субота, 30 квітня 2022, 09:50 - Ілля Колдомасов

У системі Prozorro.Продажі оголошено понад 5 тисяч онлайн-аукціонів із продажу та оренди землі. Загальна вартість усіх лотів — 1,4 мільярда. 

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Із 5 тисяч оголошених аукціонів майже 1800 — із продажу землі та понад 3200 — із оренди. Станом на 28 квітня в системі повністю завершено майже 1700 земельних аукціонів, ще 320 торгів — на етапі укладання договорів. Середній показник конкуренції на торгах — 3,4 учасника.

До топ-5 за стартовою вартістю земель входять Львівська, Київська, Закарпатська, Одеська та Волинська області.

За час війни за результатами успішно завершених земельних аукціонів до бюджетів різних рівнів надійшло майже 96 млн гривень.

Нагадаємо: 

Верховна Рада дозволила не проводити аукціони з оренди с/г землі державної та комунальної власності на період воєнного стану. Але це не стосується всіх інших видів земель – операції з ними мають проводитись і далі.

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ринок землі
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