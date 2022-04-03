В уряді Німеччини закликали обговорити ембарго на російський газ
Неділя, 3 квітня 2022, 21:50
Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт запропонувала країнам Європейського Союзу обговорити ембарго на постачання російського газу.
Про це Ламбрехт повідомила в інтерв'ю Tagesschau.
Санкції проти Росії необхідно посилити після повідомлень про жертви серед мирного населення в Бучі. У числі сфер для нових обмежень вона назвала енергетичний сектор.
"Має бути спільна реакція у найближчі години", – заявила Ламбрехт.
У якості такої міністр запропонувала країнам Євросоюзу обговорити зупинку постачання російського газу.
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