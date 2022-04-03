Всі розділи
Укр / Рус

В уряді Німеччини закликали обговорити ембарго на російський газ

Неділя, 3 квітня 2022, 21:50

Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт запропонувала країнам Європейського Союзу обговорити ембарго на постачання російського газу.

Про це Ламбрехт повідомила в інтерв'ю Tagesschau.

Санкції проти Росії необхідно посилити після повідомлень про жертви серед мирного населення в Бучі. У числі сфер для нових обмежень вона назвала енергетичний сектор.

"Має бути спільна реакція у найближчі години", – заявила Ламбрехт.

У якості такої міністр запропонувала країнам Євросоюзу обговорити зупинку постачання російського газу.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

газ Росія санкції Німеччина
Матеріали за темою
З початку квітня природний газ із РФ перестав надходити до країн Балтії 3 квітня 2022, 10:57
Shell думає, як оплатити газ на рахунок підсанкційного Газпромбанку 1 квітня 2022, 21:56
Італія та Іспанія обговорили будівництво газопроводу, щоб зменшити залежність від РФ 1 квітня 2022, 12:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті