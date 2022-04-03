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Одеський припортовий завод законсервували

Неділя, 3 квітня 2022, 20:40

Через воєнний стан потужності Одеського припортового заводу потужності повністю законсервовані, а працівники підприємства відправлені у безстрокову відпустку.

Про це повідомив міський голова міста Южне Володимир Новацький.

"Одеський припортовий завод і міський спортивний комплекс "Олімп" зараз потрапили під консервацію. Працівники заводу та спорткомплексу відправлені у безстрокові відпустки", – зазначив мер Южного, на території якого розташований припортовий завод.

За його словами, наразі мерія готується до передачі спорткомплексу "Олімп" у власність міської територіальної громади.

24 лютого мер Южного закликав жителів виїхати за межі міста, побоюючись, що війська РФ спровокують техногенну катастрофу, завдавши ракетного удару по припортовому заводу. У сховищах заводу є аміак.

Економічна правда

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