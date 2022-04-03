За час війни кількість хакерських атак в Україні зросла втричі

За місяць війни вже сталося майже втричі більше різного виду хакерських атак, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

"За місяць війни вже сталося майже втричі більше хакерських атак різного виду, ніж за аналогічний період минулого року. Найпопулярнішими видами атак залишаються фішингові розсилання, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, DDoS-атаки", – йдеться в повідомленні.

Як зазначає голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, атакують передусім державні установи, фінансовий, оборонний сектор, операторів зв'язку, місцеві органи влади, логістичні компанії, медіа.

"Ми також бачимо численні спроби хакерів зламати ресурси, які збирають інформацію про військові злочини рф в Україні. Держспецзв'язку докладає зусиль для забезпечення їхнього кіберзахисту", – зазначив Щиголь.

Попри зростання кількості хакерських атак, більшість з них "безуспішні та майже не впливають на роботу критичної інформаційної інфраструктури", запевнили у відомстві.

Економічна правда