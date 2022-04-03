В "Антонові" розповіли, скільки літаків знищено в Гостомелі

Антонов

Державне підприємство "Антонов" повідомило, що внаслідок бойових дій у Гостомелі знищено 3 літаки та пошкоджено 5 літаків.

Про це повідомляє пресслужба "Антонова".

"ЗСУ звільнили від російських окупантів Гостомель, в якому знаходиться аеропорт "Київ-Антонов-2", де проводяться випробувальні польоти та який є місцем базування літаків "Авіаліній Антонова".

Знищено літаки Ан-26, Ан-74 та Ан-225, диспетчерську вежу та адмінбудівлю. Пошкоджено літаки Ан-12, Ан-22, Ан-28, Ан-132D та Ан-124-100-150, ангари", – йдеться у повідомленні.

На держпідприємстві додали, що попереду багато роботи з відбудови та відновлення інфраструктури аеропорту та флоту.

Економічна правда