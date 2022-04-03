В Україні знищено або пошкоджено вже близько 7 тисяч житлових будинків – Чернишов

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Внаслідок військових дій в Україні знищено або пошкоджено вже близько 6,8 тисячі житлових будинків.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

"В Україні знищено або пошкоджено близько 6800 житлових будинків внаслідок російсько-української війни. Для відновлення базової інфраструктури нам потрібні десятки мільярдів доларів на перший період", – заявив Чернишев.

На думку міністра, на розвиток і відбудову міст та агломерацій після закінчення військових дій знадобляться сотні мільярдів доларів.

Економічна правда