В Україні формують нову логістичну систему – Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури створює гнучку логістичну систему для адаптації до зовнішніх загроз.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

"У країні формується гнучка логістична система, що швидко реагує на зовнішні загрози та адаптується до них. Це важливо як у розрізі роботи підприємств, так і у забезпеченні оперативної евакуації населення із небезпечних зон", – заявив міністр Олександр Кубраков.

Чиновник зазначив, що зараз ведуться переговори зі світовими експертами з питань відновлення міст та створення інструментів для їхнього захисту.

"Маємо звикати до того, що фактор захисту життя проникатиме у всі сфери нашої діяльності: від побуту до роботи та подорожей. Тільки за таких умов українці зможуть реально розпочати процес відновлення економіки та розвитку власної незалежності", – вважає міністр.

У відомстві додали, що на державному рівні розглядаються різні варіанти диверсифікації імпорту пального – проводяться переговори із найбільшими світовими постачальниками, підписуються угоди.

Економічна правда