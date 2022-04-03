Кремль поширить "рубльову схему оплати" на весь експорт – медіа

Кремль заявив, що схема розрахунків у рублях за природний газ є прототипом, який Росія поширить інші основні статті експорту.

Про це пише Reuters.

"Це прототип системи. Не сумніваюся, що його буде поширено на нові групи товарів", – заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков про систему оплати рублем за газ.

Термінів такого кроку він не назвав.

Пєсков сказав, що рішення Заходу заморозити резерви центрального банку на суму 300 мільярдів доларів було "грабунком", який вже прискорив би відмову від використання долара США та євро як світових резервних валют.

Кремль, за його словами, хотів, щоб нова система замінила контури Бреттон-Вудської фінансової архітектури, створеної західними державами у 1944 році.