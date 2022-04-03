Tesla встановила новий рекорд постачання електромобілів

Автовиробник Tesla встановив у першому кварталі 2022 року рекорд за кількістю постачань, поставивши кілєнтам 310 048 електромобілів, попри постійні проблеми з ланцюгом поставок і зупинками заводів.

Про це йдеться у заяві Tesla.

Це на 1500 більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

При цьому, найпопулярнішими залишаються Model 3 та Model Y.

У першому кварталі 2022 року на їхню частку припало 295 300 поставок. Інші 14,7 тисячі електромобілів, поставлені за 1 квартал, - більш габаритні і дорогі Model S і Model X.

За 2021 рік Tesla поставила рекордні 936 тисяч електромобілів, перевищивши показники попереднього року на 87 відсотків.

Економічна правда