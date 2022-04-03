Всі розділи
Укр / Рус

Tesla встановила новий рекорд постачання електромобілів

Неділя, 3 квітня 2022, 09:45

Автовиробник Tesla встановив у першому кварталі 2022 року рекорд за кількістю постачань, поставивши кілєнтам 310 048 електромобілів, попри постійні проблеми з ланцюгом поставок і зупинками заводів.

Про це йдеться у заяві Tesla.

Це на 1500 більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

При цьому, найпопулярнішими залишаються Model 3 та Model Y.

У першому кварталі 2022 року на їхню частку припало 295 300 поставок. Інші 14,7 тисячі електромобілів, поставлені за 1 квартал, - більш габаритні і дорогі Model S і Model X.

За 2021 рік Tesla поставила рекордні 936 тисяч електромобілів, перевищивши показники попереднього року на 87 відсотків.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Tesla авто
Матеріали за темою
Tesla продовжить платити українським співробітникам, які підуть захищати державу 10 березня 2022, 13:50
416 тисяч авто: регулятор США розслідує скарги на проблеми з гальмами в Tesla 17 лютого 2022, 17:45
Tesla відкликає ще понад 26 тисяч електрокарів у США: причина 10 лютого 2022, 13:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті