Україна і Колумбія домовились про економічні й оборонні проєкти після війни

Президент України Володимир Зеленський домовився з президентом Колумбії Іваном Дуке Маркесом розпочати спільні економічні та оборонні проєкти після війни.

Про це Зеленсьский написав у Twitter.

"Радий встановити контакт з Іваном Дуке Маркесом... Домовилися розпочати спільні економічні та оборонні проекти після війни", - заявив Зеленський.

Радий встановити контакт з @IvanDuque. Вдячний Колумбії за гуманітарну допомогу та консолідацію країн Південної Америки на підтримку України. Домовилися розпочати спільні економічні та оборонні проекти після війни. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2022

Він також подякував Колумбії "за гуманітарну допомогу та консолідацію країн Південної Америки на підтримку України".

Економічна правда