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Україна і Колумбія домовились про економічні й оборонні проєкти після війни

Неділя, 3 квітня 2022, 09:00

Президент України Володимир Зеленський домовився з президентом Колумбії Іваном Дуке Маркесом розпочати спільні економічні та оборонні проєкти після війни. 

Про це Зеленсьский написав у Twitter.

"Радий встановити контакт з Іваном Дуке Маркесом... Домовилися розпочати спільні економічні та оборонні проекти після війни", - заявив Зеленський.

Він також подякував Колумбії "за гуманітарну допомогу та консолідацію країн Південної Америки на підтримку України".

Економічна правда

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