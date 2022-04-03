Україна і Колумбія домовились про економічні й оборонні проєкти після війни
Президент України Володимир Зеленський домовився з президентом Колумбії Іваном Дуке Маркесом розпочати спільні економічні та оборонні проєкти після війни.
Про це Зеленсьский написав у Twitter.
"Радий встановити контакт з Іваном Дуке Маркесом... Домовилися розпочати спільні економічні та оборонні проекти після війни", - заявив Зеленський.
Радий встановити контакт з @IvanDuque. Вдячний Колумбії за гуманітарну допомогу та консолідацію країн Південної Америки на підтримку України. Домовилися розпочати спільні економічні та оборонні проекти після війни.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2022
Він також подякував Колумбії "за гуманітарну допомогу та консолідацію країн Південної Америки на підтримку України".
Економічна правда
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