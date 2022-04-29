Ощадбанк попереджає клієнтів про листи від шахраїв
П'ятниця, 29 квітня 2022, 22:50 -
Ощадбанк повідомляє про випадки отримання клієнтами на електронні скриньки шахрайських листів про нібито надходження платежу на рахунок.
Про це йдеться на сайті фінустанови.
Там зазначили, що у листах міститься фішингове посилання для перегляду деталей операції, за яким у жодному разі не можна переходити. "Шахраї таким чином намагаються отримати незаконний доступ до конфіденційних даних клієнта, а це може загрожувати втратою коштів з рахунку", - пояснили в банку.
Там порадили у разі отримання підозрілих листів, дзвінків або SMS-повідомлень звернутися до контакт-центру.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"