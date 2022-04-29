Ощадбанк попереджає клієнтів про листи від шахраїв

Ощадбанк повідомляє про випадки отримання клієнтами на електронні скриньки шахрайських листів про нібито надходження платежу на рахунок.

Про це йдеться на сайті фінустанови.

Там зазначили, що у листах міститься фішингове посилання для перегляду деталей операції, за яким у жодному разі не можна переходити. "Шахраї таким чином намагаються отримати незаконний доступ до конфіденційних даних клієнта, а це може загрожувати втратою коштів з рахунку", - пояснили в банку.

Там порадили у разі отримання підозрілих листів, дзвінків або SMS-повідомлень звернутися до контакт-центру.