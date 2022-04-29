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Укр / Рус

Потужність енергоблоків ЗАЕС відновлено

П'ятниця, 29 квітня 2022, 22:19 - Ілля Колдомасов

Після завершення ремонту пошкодженої під час обстрілів лінії у південному регіоні потужність енергоблоків Запорізька АЕС відновлено до попереднього рівня. 

Про це йдеться на Урядовому порталі.

"Зараз вони працюють на рівні, який разом з іншими АЕС дозволяє енергосистемі України забезпечувати потреби країни в умовах зменшення споживання електроенергії майже вдвічі порівняно з довоєнним часом", - зазначається у повідомленні.

Там також додали, що ЗАЕС продовжує працювати в енергосистемі України. 

Нагадуємо:

За словами президента Володимира Зеленського, зараз на ЗАЕС перебувають як українські фахівці, так і фахівці Росатому, яких привезли з Росії.

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Економічна правда
Укр / Рус
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