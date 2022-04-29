Потужність енергоблоків ЗАЕС відновлено
П'ятниця, 29 квітня 2022, 22:19 -
Після завершення ремонту пошкодженої під час обстрілів лінії у південному регіоні потужність енергоблоків Запорізька АЕС відновлено до попереднього рівня.
Про це йдеться на Урядовому порталі.
"Зараз вони працюють на рівні, який разом з іншими АЕС дозволяє енергосистемі України забезпечувати потреби країни в умовах зменшення споживання електроенергії майже вдвічі порівняно з довоєнним часом", - зазначається у повідомленні.
Там також додали, що ЗАЕС продовжує працювати в енергосистемі України.
Нагадуємо:
За словами президента Володимира Зеленського, зараз на ЗАЕС перебувають як українські фахівці, так і фахівці Росатому, яких привезли з Росії.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"