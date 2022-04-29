НБУ: при виїзді за кордон на власному автомобілі потрібно мати поліс "Зелена картка"

Національний банк рекомендує громадянам України, які виїжджають за кордон на власному автомобілі, придбати поліс "Зелена картка".

Про це йдеться на сайті установи.

Там зазначили, що 28 квітня дізнались від іноземних партнерів інформацію про те, що цей поліс вимагатиметься під час перетину кордону з Польщею. "Ця практика, очевидно, поширюватиметься і на кордонах з іншими країнами", - зазначили там.

У НБУ запевнили, що за два місяці війни українські страховики разом із МТСБУ налагодили процес транспортування полісів до переміщених офісів страхових компаній та до кордону. І укласти договір міжнародного страхування "Зелена картка" можна зі знижкою 50% в українських страховиків.

Вартість полісу залежить від типу транспортного засобу, країни відвідування та терміну дії договору страхування. Поліси видаються на мінімальний строк – 15 днів, максимальний – не перевищує 1 рік. Ціна на страховий поліс "Зелена картка" визначена МТСБУ і є однаковою для всіх страховиків.

Нагадаємо:

З початку війни українці мали право перетинати кордони Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови на власних автомобілях без полісу "Зелена картка".

Країни-члени системи "Зелена картка" визнають українські електронні поліси, їх не потрібно роздруковувати та можна пред’являти з будь-якого гаджета.

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