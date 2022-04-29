Кабмін ухвалив рішення залишити ціни на газ для населення без змін
Кабмін ухвалив рішення лишити ціни на газ для населення без змін. Пільгова ціна діятиме і для критично важливих підприємств.
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"Сьогодні приймаємо рішення про те, що ціни на газ для людей залишаються без змін. Жодного підвищення. 8 грн за куб, як і було. Пільгова ціна буде діяти й для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави", - сказав Шмигаль.
Окремим рішенням уряд також рекомендує місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.
"Тарифи для людей не мають зростати. Але ми також закликаємо українців продовжувати платити за комунальні послуги, аби у підприємств була можливість здійснювати ремонти й платити заробітні плати працівникам", - додав прем'єр.
Економічна правда
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