Кабмін ухвалив рішення залишити ціни на газ для населення без змін

Кабмін ухвалив рішення лишити ціни на газ для населення без змін. Пільгова ціна діятиме і для критично важливих підприємств.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Сьогодні приймаємо рішення про те, що ціни на газ для людей залишаються без змін. Жодного підвищення. 8 грн за куб, як і було. Пільгова ціна буде діяти й для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави", - сказав Шмигаль.

Окремим рішенням уряд також рекомендує місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.

"Тарифи для людей не мають зростати. Але ми також закликаємо українців продовжувати платити за комунальні послуги, аби у підприємств була можливість здійснювати ремонти й платити заробітні плати працівникам", - додав прем'єр.

Економічна правда