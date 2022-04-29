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Виробник желейок Haribo зупинить постачання до Росії

П'ятниця, 29 квітня 2022, 19:00 - Cергій Мельник
 
Alex Tai/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Німецький виробник кондитерських виробів Haribo попередив торгові мережі про припинення постачання продукції для російського ринку.

Про це повідомляє "Комерсант".

Рішення в Haribo пояснили війною в Україні, яка посилили "і без того складну економічну ситуацію" в країні, призвівши до зростання цін на сировину, зміни ланцюжків постачання та подорожчання логістики.

Ухвалене глобальним офісом рішення про зупинення поставок до особливого розпорядження означає оголошення простою чи відхід з місцевого ринку.

Haribo заснована у 1920 році німецьким підприємцем Гансом Рігелем, сім'я якого досі володіє цим бізнесом. Компанія керує 16 заводами по всьому світу. Випускає фруктовий мармелад, лакрицю, зефір, жувальні цукерки.

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кондитерські вироби Німеччина Росія
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Економічна правда
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