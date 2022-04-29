Збитки АТБ обчислюються мільярдами гривень – директор

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Мережа "АТБ-Маркет" скоротила частину працівників непрацюючих магазинів та розподільчих центрів, збитки мережі оцінюються у мільярди гривень.

Про це повідомив директор корпорації Борис Марков у інтерв'ю Forbes.

"Попередні оцінки наших збитків становлять мільярди гривень. Це дуже попередня оцінка. Частину нашого товару було знищено на складах наших аутсорсерів, і ми досі не володіємо інформацією про обсяги втраченого. Частину товару розграбували в магазинах на окупованих територіях, і ми не маємо доступу до цих магазинів. Частина магазинів зруйнована. Зараз іде дослідження завданих збитків", – розповів Марков.

За його словами, у Київській області повністю знищено розподільчий центр площею 25 тис. кв. м, ще один зруйнований наполовину.

Також один РЦ розташований на непідконтрольній території Херсонської області, а Харківський працює на 20-30% своєї потужності через близькість бойових дій.

Близько 200 магазинів мережі вимушено призупинили роботу, десятки торгових точок у місцях активних військових дій тривалий час працювали на збитки, розповів CEO.

Він уточнив, що компанія релокувала частину працівників центрального та регіональних відділень до Львова та створила резервний офіс. Мережа змушена була звільнити частину штату.

"Здебільшого це працівники магазинів, які не працювали, та розподільчих центрів, до яких не було доступу. Ще близько 4,5 тис. працівників самі написали заяви про звільнення через виїзд за кордон. Понад 2 тис. працівників від початку військових дій пішли обороняти нашу країну. За нашими даними, понад 25 співробітників загинули, більше 32 поранені. І це найстрашніші наші втрати", – повідомив він.