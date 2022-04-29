Італійська Eni офіційно спростувала намір оплачувати російський газ рублями

Компанія Eni має намір дотримуватися існуючих договірних умов із закупівель російського природного газу і тому не відкривала рублевого рахунку.

Про це заявив фінансовий директор Eni Франческо Гаттеі, передає інформагентство Ansa.

"Ми оплачуватимемо газ, що надійшов, у суворій відповідності з договірними умовами та міжнародними санкціями. Валюта договору та рахунки-фактури будуть у євро, і ми не відкривали рахунки в рублях", – сказав він.