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Італійська Eni офіційно спростувала намір оплачувати російський газ рублями

П'ятниця, 29 квітня 2022, 17:30 - Cергій Мельник

Компанія Eni має намір дотримуватися існуючих договірних умов із закупівель російського природного газу і тому не відкривала рублевого рахунку.

Про це заявив фінансовий директор Eni Франческо Гаттеі, передає інформагентство Ansa.

"Ми оплачуватимемо газ, що надійшов, у суворій відповідності з договірними умовами та міжнародними санкціями. Валюта договору та рахунки-фактури будуть у євро, і ми не відкривали рахунки в рублях", – сказав він.

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Італія газ рубль
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