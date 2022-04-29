Випущені по Україні ракети коштували РФ щонайменше 7,5 мільярда доларів – Forbes

Іскандер-М getty images

Росія за час війни випустила по Україні 1300 ракет, що коштувало агресору щонайменше 7,5 млрд доларів.

Відповідну оцінку надає український Forbes.

Оцінюється, що Росія випустила по Україні 235 ракет "Калібр": у цифру входять 183 ракети, які, за даними Міноборони, були випущені до 24 березня, та 52 ракети, випущені 26 березня.

Оцінюючи кількість ракет "Калібр", Forbes врахував лише випадки, коли достеменно відомо клас ракети, яку було запущено по Україні. Відтак, зазначає видання, насправді таких ракет могло бути більше.

Точної статистики кількості випущених ракет "Іскандер", "Точка-У" та ракет класу X також немає, тому видання припускає, що їх співвідношення залишилося таким, яким було на 24 березня. Тоді Міноборони зазначало, що 62% ракет припало на "Іскандер", 30% – на ракети класу X та 8% – на "Точку-У".

Вартість ракет може сильно відрізнятися. "Точка-У", за даними сайту Military Russia, оцінюється у 300 тис. доларів, вартість "Калібру" – 6,5 млн доларів відповідно до експортного контракту з Індією в 2006 році. Ракети класу Х-101 є більш сучасними та досконалими за "Калібри", тож, за оцінками експертів, у рази дорожчі, ніж "Калібр".

Загальна вартість випущених по Україні ракет таким чином сягає 7,5 млрд доларів.

Нагадуємо:

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія випустила по Україні 1300 ракет, яких у РФ залишилося вдвічі менше.

Вона зауважила, що запаси ракет РФ скоротилися понад як удвічі за той час, що вони з 24 лютого активно їх використовують по території України