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Найбільша енергокомпанія Данії Ørsted відмовилась платити за газ у рублях

П'ятниця, 29 квітня 2022, 15:29 - Олексій Павлиш

Провідна данська енергетична компанія Ørsted відмовилася платити за постачання російського газу в рублях.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Ми як і раніше глибоко стурбовані російською агресією проти України. Ми робимо все можливе, щоб припинити співпрацю з російськими компаніями, в тому числі припиняємо всі поставки вугілля для наших електростанцій.

Ørsted відхиляє вимоги "Газпром експорту" щодо оплати поставленого газу в рублях. Газ не є основним бізнесом для Ørsted, і ми не укладаємо нових довгострокових контрактів і не продовжуємо наші поточні контракти.

Якщо ми отримаємо чистий прибуток від контракту з "Газпром експорт" у 2022 році, він буде переданий на гуманітарну допомогу в Україні", - заявили в Ørsted.

У компанії привітали прагнення ЄС "припинити залежність" від російської нафти та газу і прискорити екологічну трансформацію енергетичного сектору ЄС. "Ми готові допомогти прискорити процес "зеленого" будівництва", - резюмували в компанії.

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Данія газ Росія
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