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Маск продав акцій Tesla на суму близько 4 мільярдів доларів

П'ятниця, 29 квітня 2022, 14:59 - Олексій Павлиш

CEO Tesla Ілон Маск продав акцій Tesla на суму близько 4 млрд доларів за кілька днів після пропозиції купити Twitter.

Про це пише CNBC із посиланням на дані Комісії з цінних паперів і бірж США.

Згідно з наданими в SEC документами, основна частина продажу цінних паперів припала на вівторок, 26 квітня.

За два дні Маск продав 4,4 млн паперів. Акції знизилися в ціні на 12% 26 квітня, але піднялися на один процентний пункт у середу, 27 квітня.

Після того, як інформацію про угоди було розкрито, Маск у четвер, 28 квітня, написав у Twitter що не планує більше продавати акції Tesla.

Нагадаємо:

Найзаможніша людина світу, мільярдер Ілон Маск купує соціальну мережу Twitter за 44 млрд доларів після тижнів перемовин.

Заснований 16 років тому, Twitter з 2013 року торгується на біржі. Дев'ять років потому компанія повертається у приватні руки.

Економічна правда

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Маск Tesla акції
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