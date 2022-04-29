Товари для ЗСУ та дитяче харчування: що шукають українці на Rozetka

Найбільший український онлайн-ритейлер Rozetka оприлюднив список товарів, які найчастіше купують українці станом на квітень.

Про це йдеться у пресрелізі GresTodorchuk.

Серед найпопулярніших запитів – бронежилети, військова форма, тактичні рукавиці та окуляри. "Наразі партнери онлайн-ритейлера по маркетплейсу працюють над тим, щоб ці позиції були представлені в асортименті", – йдеться у пресрелізі.

З кінця березня на "Розетка" зросли продажі в категоріях побутової хімії та косметики. Абсолютні рекордсмени продажів в категорії побутової техніки – електрочайники та пилососи.

"Ті, хто повертаються додому, насамперед піклуються про чистоту житла… Найпопулярніший запит, попри те, що в дуже багатьох скрутне фінансове становище, – бронежилети, форма, генератори. Усе, що може знадобитися армії та ТРО", – заявив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

Попит на Rozetka також мають дитяче харчування та підгузки; корм для котів і собак; харчові продукти; алкоголь, стіки, звичайні та електронні цигарки; спортивний одяг і взуття; мобільні телефони, павербанки, ноутбуки та планшети.

Станом на квітень Rozetka відновила роботу 141 точки видачі товарів у 52 українських містах: Києві, Харкові, Миколаєві, Чернігові, Сумах та інших. Кур’єрська доставка працює в Києві та в 100 населених пунктах Київщини, а також у Львові, Одесі та Дніпрі.

Найближчим часом компанія планує розширити способи доставки замовлень, збільшити покриття власної кур’єрської доставки та кількість відчинених точок видачі товарів, а також відновити послугу кредитування.

Економічна правда