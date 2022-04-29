Продажі Apple можуть впасти на 8 мільярдів доларів у цьому кварталі: причини
Apple у поточному кварталі може зіткнутися з проблемами через перебої в логістиці та викликане локдаунами в Китаї закриття заводів, що призведе до скорочення продажів на суму до $8 млрд.
Про це аналітикам заявив фінансовий директор Apple Лука Маестрі, пише Financial Times.
"Обмеження постачання, викликані перебоями, пов'язаними з COVID, та загальногалузевим дефіцитом кремнію, впливають на нашу здатність задовольняти попит клієнтів на нашу продукцію.
Ми очікуємо, що ці обмеження становитимуть від $4 млрд до $8 млрд, що значно більше, ніж у березневому кварталі", - зазначив Маестрі.
За його словами, ковідні обмеження можуть також позначитися на попиті на техніку Apple у Китаї.
На цьому тлі акції компанії, які закрили торги у плюсі (+4,5%), вже після закриття подешевшали на 4,69% та на мінімумі коштували $155,97 за шт. Пізніше папери частково відіграли падіння і торгувалися в районі $160, але вже не піднімалися вище ціни закриття ($163,64).
"Ковід важко передбачити", - сказав Тім Кук, виконавчий директор Apple. "І я думаю, що зараз ми робимо розумну роботу, орієнтуючись у складному середовищі", - додав він.
Доходи Apple, згідно зі звітом за перший квартал 2022 року, зросли на 9% у річному вираженні і становили $97,3 млрд. Результати компанії за цим показником помітно перевищили очікування аналітиків, які очікували на доходи на рівні $94,1 млрд, пише FT.
Економічна правда
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