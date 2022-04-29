У Twitter визнали завищення показників аудиторії з 2019 року

Керівництво Twitter визнало, що завищувало показники аудиторії з 2019 року - у соцмережі кажуть, що це сталося через помилку, яка залишалася непоміченою майже три роки.

Про це пише Financial Times.

Соцмережа розраховує аудиторію за власною метрикою унікальних користувачів, що "монетизуються" (mDAU).

У звіті за перший квартал Twitter повідомив, що кількість таких користувачів зросла до 229 млн. Зростання становило 6,4% у США та 18,1% в інших країнах світу. Дані виявилися кращими, ніж очікували інвестори.

При цьому, Twitter заявив, що виявив помилку в даних по користувачах за перший квартал 2019 року.

Компанія визнала, що помилка залишалася непоміченою майже три роки і призвела до завищення mDAU.

Після перерахунку різниця варіюється від 1,4 млн до 1,9 млн користувачів - це трохи менше 1% від загальної кількості.

Керівництво соцмережі зазначає, що у березні 2019 року було запущено функцію, яка дозволила користувачам пов'язувати кілька облікових записів в один для зручного перемикання між ними.

"В той час була припущена помилка, так що дії через основний обліковий запис призвели до того, що всі пов'язані облікові записи були зараховані як mDAU", - пояснила компанія.

Підроблені або спам-аккаунти становили "менше 5%" від mDAU протягом кварталу, з'ясував Twitter після внутрішньої перевірки.

Як додає FT, чистий прибуток компанії різко виріс до $513 млн завдяки одноразовій вигоді від продажу підрозділу мобільної реклами MoPub компанії AppLovin за $1 млрд. Виручка компанії за перший квартал року - $1,2 млрд, що виявилося набагато нижчим за прогнози Уолл-стріт.

Twitter у відповідь заявив, що на падіння виручки вплинула війна в Україні.

Помилка була виявлена ​​через кілька днів після того, як Twitter уклала угоду з Ілоном Маском, який погодився купити соцмережу за $44 млрд.

На тлі угоди соцмережа відзвітувала за перший квартал цього року з мінімальними коментарями і без прогнозів на частину року, що залишилася. Окрім того, компанія відмовилася від традиційної конференції з аналітиками, пише Financial Times.

При цьому, помилка Twitter у розрахунку своєї аудиторії - вже друга за історію компанії.

У 2017 році Twitter також повідомив, що завищував дані про користувачів з 2014 року на 2 млн відвідувачів на квартал через те, що система оцінки помилково зараховувала активність сторонніх програм унікальними користувачами.

Економічна правда