"Укренерго" ввела в роботу високовольтну лінію електропередачі на півдні України

"Укренерго" ввела в роботу високовольтну лінію електропередачі 330 кВ на півдні України - це дало можливість покращити видачу потужності низки електростанцій, серед яких є теплові і атомні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Таким чином наразі в мережі стабільно працюють всі АЕС, а також станції інших видів – ТЕС, ГЕС та ВДЕ.

Також в Київській області триває відновлення підстанції та лінії 750 кВ, а також двох ліній 330 кВ. Відремонтовані та готуються до включення ще дві лінії 330 кВ, що проходять по Київщині та Чернігівщині", - йдеться у звіті "Укренерго" за 28 квітня.

Споживання тримається на стабільному рівні та показує тенденцію до зростання, кажуть в компанії.

Економічна правда