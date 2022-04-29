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"Укренерго" ввела в роботу високовольтну лінію електропередачі на півдні України

П'ятниця, 29 квітня 2022, 10:38 - Олексій Павлиш

"Укренерго" ввела в роботу високовольтну лінію електропередачі 330 кВ на півдні України - це дало можливість покращити видачу потужності низки електростанцій, серед яких є теплові і атомні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Таким чином наразі в мережі стабільно працюють всі АЕС, а також станції інших видів – ТЕС, ГЕС та ВДЕ.

Також в Київській області триває відновлення підстанції та лінії 750 кВ, а також двох ліній 330 кВ. Відремонтовані та готуються до включення ще дві лінії 330 кВ, що проходять по Київщині та Чернігівщині", - йдеться у звіті "Укренерго" за 28 квітня.

Споживання тримається на стабільному рівні та показує тенденцію до зростання, кажуть в компанії.

Економічна правда

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енергетика Укренерго
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