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Маск передав Україні системи збереження енергії Tesla Powerwall – Федоров

П'ятниця, 29 квітня 2022, 10:04 - Олексій Павлиш

Мільярдер Ілон Маск, окрім станцій cупутникового інтернету Starlink, передав Україні сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Сьогодні дві амбулаторії в Бородянці та Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall.

Ці сонячні батареї та генератори здобули велику популярність в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики.

Це надсучасне обладнання допоможе українцям у тих областях, які найбільше постраждали від російської окупації", - написав міністр.

 
фото: telegram Федорова

Економічна правда

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