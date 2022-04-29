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Маск передав Україні системи збереження енергії Tesla Powerwall – Федоров
Мільярдер Ілон Маск, окрім станцій cупутникового інтернету Starlink, передав Україні сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall.
Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Сьогодні дві амбулаторії в Бородянці та Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall.
Ці сонячні батареї та генератори здобули велику популярність в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики.
Це надсучасне обладнання допоможе українцям у тих областях, які найбільше постраждали від російської окупації", - написав міністр.
Економічна правда
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