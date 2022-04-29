Державний ПриватБанк переніс свій дата-центр до ЄС, побоюючись загрози фізичного знищення дата-центрів банку в Києві та Дніпрі.

Про це під час дискусії Центру економічної стратегії розповів член наглядової ради банку Роман Сульжик, пише Forbes.

За словами Сульжика, ПриватБанк працював над проєктом перенесення даних своїх клієнтів на територію Євросоюзу протягом останніх 45 днів.

Саме з цим були пов’язані перебої в роботі сервісів банку в останні тижні, хоча й банк не говорив про це публічно.

"Зараз Приват повністю працює з Європи", – сказав член наглядової ради.

Він нагадав, що на початку березня НБУ дозволив банкам тримати клієнтські дані за межами країни.

У коментарі Forbes заступник голови НБУ Ярослав Матузка зазначив, що банки давно піднімали питання більш глибокого використання хмарних технологій.

"Тепер банки не залежать від критичної інфраструктури всередині країни", – сказав він.

Економічна правда