Україна має потенціал, щоб не допустити продовольчої кризи у світі – Зеленський

Україна має достатній потенціал для стабілізації світового продовольчого ринку, але Росія блокує українські порти та руйнує виробничу базу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

"Говорили сьогодні про важливий не лише для України, а й для усього світу виклик – продовольчу кризу, яку провокує Росія продовженням війни проти нашої держави. Україна буквально дає хліб для майже 400 млн людей на планеті, і вже зараз ООН визнає, що зростання продовольчих цін цьогоріч спричинить голод для мінімум 47 млн людей у 81 країні світу", – заявив Зеленський.

За словами президента, Україна має достатній потенціал, щоб не допустити такої продовольчої кризи та стабілізувати продовольчий ринок.

"Маємо всі товари, щоб постачати з наших портів в Одесі, Миколаєві, Херсонській та Запорізькій областях. Але частиною агресивної політики Росії, агресивної війни Росії проти нашої держави є саме блокада наших портів. А також свідомі для російської армії руйнації нашої виробничої бази, їхні кроки в цьому напрямку, зокрема, руйнування нашої аграрної бази", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що припинення війни Росії проти України і повернення миру є обов’язковим, щоб не допустити продовольчої кризи і врятувати десятки країн від голоду і політичного хаосу.

"Ми обговорили необхідність зробити все можливе для того, щоб Росія розблокувала українські порти для вивезення продовольства. Це питання важливе не лише для України, ще раз це підкреслюю. І в першу чергу, я вважаю, для усього світу, і для ООН, яка його представляє", – зазначив глава держави.