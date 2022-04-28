Райф повернув в Україну перші 150 мільйонів готівки, яку обміняли в Європі
Четвер, 28 квітня 2022, 23:02 -
Райффайзен Банк інкасував в Україну готівку на суму майже 150 мільйонів, яку обміняли українські переселенці в Європі.
Про це йдеться у прес-релізі фінустанови.
Там зазначили, що ці банкноти знову будуть використовуватися для внутрішнього готівкового обігу в країні.
Нагадуємо:
Послуга обміну гривневої готівки за кордоном доступна зараз для тимчасово переміщених українців. Ця послуга Райффайзен Банку реалізується у банках Австрії, Словаччини, Угорщини та Чехії.
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