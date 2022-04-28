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85% відключених газорозподільних станцій зосереджено у 4 областях

Четвер, 28 квітня 2022, 22:05 - Ілля Колдомасов

Найбільша кількість відключених газорозподільних станцій припадає на Луганську, Донецьку, Запорізьку та Харківську області — 85% від загальної. 

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Без газопостачання залишаються понад 213 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Загальна кількість відключених газорозподільних станцій становить 47.

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Економічна правда
Укр / Рус
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