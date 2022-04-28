В Одесі пояснили, куди поділося пальне на АЗС

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Проблеми з пальним в Одесі та області зумовлені пошкодженням російськими військами Кременчуцького нафтопереробного заводу, є затримки з постачанням.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міськради.

Зазначається, що наразі вирішуються питання щодо імпорту із європейських країн через Молдову та Румунію палива на АЗК "SOCAR", "Катрал", "БРСМ".

Однак, пальне стабільно транспортують на АЗК "ОККО" "WOG", АЗС "Motto".

Проте в Одесі зазначають, що проблеми з пальним у низці мереж, навіть ті, чия логістика не постраждала, не завжди можуть вчасно підвозити паливо, внаслідок чого виникає ажіотаж на АЗС області.