У Фінляндії конфіскували два Ferrari і два моторні човни путінського олігарха Ротенберга

Фінська влада конфіскувала два спортивні автомобілі Ferrari загальною вартістю 300 тис євро та два моторні човни загальною вартістю 225 тис євро російського підсанкційного олігарха Бориса Ротенберга.

Про це повідомляє Yle.

Обидві машини було записано на Романа Ротенберга, сина олігарха.

Загальна вартість автомобілів оцінюється в 300 тис євро, моторних човнів - 225 тис євро.

ЄС запровадив санкції проти Бориса Ротенберга у квітні, раніше він потрапив до списку санкцій США.

"Родина Ротенберга у 1990-х роках жила у Гельсінкі. Борис та Роман Ротенберги мають фінське громадянство. Роман Ротенберг також добре розмовляє фінською.

Борис та його брат Аркадій є близькими друзями президента РФ Володимира Путіна. Вони познайомилися наприкінці 1960-х у Ленінграді завдяки загальному захопленню - дзюдо. У 2000-х Ротенберги розбагатіли після того, як Путін прийшов до влади", - пише видання.

Відділ журналістських розслідувань Yle MOT не зміг зв'язатися з Борисом Ротенбергом, щоб отримати коментарі.

У Фінляндії безпосереднім виконанням санкцій ЄС займається МЗС, проте практично за конфіскацію відповідає відомство зі стягнення боргів (Ulosottovirasto). Навесні приблизно у 80 випадках конфіскація, вчинена відомством, була пов'язана із санкціями, додає Yle.

Загальна сума конфіскованого складає кількадесят мільйонів євро.

Економічна правда