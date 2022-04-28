Українські заводи з виробництва електропроводки для BMW та Porsche повернулися до 100% завантаження
Виробник електроджгутів для автомобілів французької компанії Nexans, який протягом першого кварталу 2022 року на своїх трьох виробничих майданчиках підтримував завантаження на рівні 85% потужностей, повернувся до 100% завантаження.
Про це повідомляється у фінансовому звіті Nexans, передає "Інтерфакс-Україна".
"Протягом першого кварталу... наші об'єкти продовжували працювати більш ніж на 85% їхньої номінальної потужності, і тепер бізнес повернувся в нормальне русло, що примітно в умовах війни", – цитується генеральний директор Nexans в оприлюдненому 27 квітня фінзвіті компанії за перший квартал 2022 року.
Зазначається, що незважаючи на те, що заводи в Україні працювали у першому кварталі не на повну потужність, загалом напрям автомобільних джгутів компанії Nexans зріс на 15,6% порівняно з першим кварталом минулого року за рахунок збільшення частки ринку.
ТОВ "Електроконтакт Україна", що працює в Україні з 2007 року, – виробник кабельних мереж для автомобілів концернів BMW, Porsche, AUDI, VW. Материнською компанією є німецька Elektrokontakt GmbH, що входить до концерну Nexans.
Має три виробничі підрозділи у Львівській області – у Бродах, Перемишлянах та Золочеві.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"