Українські заводи з виробництва електропроводки для BMW та Porsche повернулися до 100% завантаження

Виробник електроджгутів для автомобілів французької компанії Nexans, який протягом першого кварталу 2022 року на своїх трьох виробничих майданчиках підтримував завантаження на рівні 85% потужностей, повернувся до 100% завантаження.

Про це повідомляється у фінансовому звіті Nexans, передає "Інтерфакс-Україна".

"Протягом першого кварталу... наші об'єкти продовжували працювати більш ніж на 85% їхньої номінальної потужності, і тепер бізнес повернувся в нормальне русло, що примітно в умовах війни", – цитується генеральний директор Nexans в оприлюдненому 27 квітня фінзвіті компанії за перший квартал 2022 року.

Зазначається, що незважаючи на те, що заводи в Україні працювали у першому кварталі не на повну потужність, загалом напрям автомобільних джгутів компанії Nexans зріс на 15,6% порівняно з першим кварталом минулого року за рахунок збільшення частки ринку.

ТОВ "Електроконтакт Україна", що працює в Україні з 2007 року, – виробник кабельних мереж для автомобілів концернів BMW, Porsche, AUDI, VW. Материнською компанією є німецька Elektrokontakt GmbH, що входить до концерну Nexans.

Має три виробничі підрозділи у Львівській області – у Бродах, Перемишлянах та Золочеві.