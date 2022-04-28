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Фрідман та партнери продали мобільного оператора в Алжирі за 680 мільйонів доларів

Четвер, 28 квітня 2022, 18:37 - Cергій Мельник

Телекомунікаційний холдинг VEON реалізував пут-опціон на продаж 45,57% в алжирському телеком-операторі Djezzy – вартість угоди становитиме 682 мільйони доларів. 

Про це повідомляє Інтерфакс.

Як повідомили в компанії, в результаті угоди частку VEON отримає Алжирський національний інвестфонд, якому вже належить контрольний пакет оператора.

VEON з середини 2021 року деконсолідував фінансові показники в Алжирі, перевівши актив у статус "призначений для продажу".

Група VEON (раніше – VimpelCom Ltd.) є акціонером найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар", а також володіє активами в Росії ("Вимпелком" надає послуги під брендом "Білайн") та інших країнах.

Найбільшим акціонером VEON є LetterOne, що входить до "Альфа-груп" підсанкційного в ЄС та Великій Британії російського бізнесмена Михайла Фрідмана та партнерів – їй належить 47,9% акцій. 

Free float компанії на Nasdaq становить 43,8%, ще 8,3% групи перебуває під керуванням голландського трасту – штихтингу.

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Фрідман мобільний зв'язок Африка
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