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Через бойові дії відключені 47 газорозподільних станцій – Оператор ГТС

Четвер, 28 квітня 2022, 18:12 - Олексій Павлиш

В Україні через бойові дії загальна кількість відключених газорозподільних станцій становить 47 з 1395, 85% із них - у Харківській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у звіті Оператора ГТС України від 28 квітня.

"Від початку тижня через пошкодження розподільних мереж облгазів були зупинені дві газорозподільні станції - у Донецькій та у Харківській областях.

Загальна кількість відключених газорозподільних станцій становить 47 з 1395. За сприяння військово-цивільних адміністрацій, триває спільна робота з місцевими облгазами з відновлення газопостачання для низки населених пунктів України", - йдеться у повідомленні.

Найбільша кількість відключених ГРС припадає на Луганську, Донецьку, Запорізьку та Харківську області - 85% від загальної.

Активні бойові дії унеможливлюють доступ до низки об’єктів для проведення ремонтних робіт, кажуть в Операторі ГТС України.

"Окрім ремонтів, пов’язаних із ліквідацією наслідків бойових дій, Оператор ГТС України продовжує виконання профілактичних заходів - ремонтних робіт та технічного обслуговування – для підтримки надійного функціонування ГТС та в межах підготовки до наступного ОЗП", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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