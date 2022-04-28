Веревський купує сам у себе 130 тисяч гектарів землі, щоб підтримати Kernel – Forbes

Joe Raedle/Getty Images

Агрохолдинг Kernel продасть майже 30% земельного банку засновнику компанії та найбільшому акціонеру (39,16% акцій) Андрію Веревському. За угоду компанія отримує 210 мільйонів доларів.

Про це повідомляється на сайті Варшавської фондової біржі, передає Forbes.

Веревський отримає 134 тисячі гектарів ріллі з інфраструктурою, технікою та обіговими коштами.

"На таке рішення керівництво йде задля зниження бізнес-ризиків та покращення ліквідності в середньостроковій перспективі", – йдеться в заяві компанії.

У Kernel пояснили, що невизначеність термінів відновлення експорту може призвести до скорочення земельного банку й таким чином знизити майбутні сільськогосподарські показники.

В заяві зазначається, що агрохолдинг деякий час шукав інших інвесторів, але ніхто не проявив зацікавленість, тому інвестиційна компанія, контрольована Веревським, погодилася виступити в якості інвестора "останньої надії".

Веревський придбає корпоративні права, адже Kernel орендує землі. БІзнесмен заплатить приблизно 1560 доларів за гектар.

Гроші від угоди допоможуть компанії обслуговувати борг, пояснює стратег фінансової компанії Finteum Андрій Нестерук. На 31 грудня в холдинга було 818 млн доларів короткострокового боргу, 454 млн доларів на рахунках та продукції на складах на 400–500 млн доларів.

У березні компанія попросила у банків відкласти погашення зобовʼязань на кінець вересня 2022 року.

Жодний із критичних обʼєктів агрохолдингу не зазнав істотних руйнувань, повідомляється у звіті за січень–березень 2022 року. Два заводи групи розташовані на тимчасово окупованій території, й доступ до них обмежений, але товари групи знаходяться в безпечному місці та належним чином зберігаються.