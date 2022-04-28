УЗ додає сполучення з Польщею для Рівного та Бердичева

В Укрзалізниці оголосили, що додають сполучення з Польщею для Рівного та Бердичева.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Так, вже з 1 травня поїзд 23/24 Київ - Хелм зупинятиметься у Бердичеві о 01:37 та у Рівному о 05:26. Прибуття до польського Хелма об 11:30.

Зворотно зупинка у Рівному передбачена о 01:00, а в Бердичеві о 04:31", - йдеться у повідомленні.

При цьому, вокзали обох міст будуть відчинені цілодобово, щоб надати можливість пасажирам дочекатися кінця комендантської години.

В УЗ відзначили, що польська дирекція залізниць подовжила з 1 по 31 травня можливість безкоштовного користування польськими поїздами для українських біженців.

Економічна правда