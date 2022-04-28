Christie's проведе серію аукціонів на підтримку гуманітарних ініціатив в Україні

Аукціонний будинок Christie's проведе серію торгів на підтримку гуманітарних ініціатив в Україні та проєктів, які займаються збереженням культурної спадщини країни.

Про це повідомляється в офіційному прес-релізі.

Так, планують провести три благодійні аукціони, в рамках яких організатори сподіваються зібрати не менше $1 млн. Усі виручені кошти будуть поділені в рівних частках між трьома організаціями, які займаються гуманітарною допомогою та збереженням культурної спадщини України, - Всесвітнім фондом пам'ятників (WMF), організацією "Лікарі без кордонів" (MSF) та фондом CORE, створеним актором Шоном Пенном.ні

На благодійні торги будуть виставлені, зокрема, роботи сучасних українських художників.

У Christie's додали, що продовжать робити пожертвування на користь Червоного Хреста України та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

За словами заступниці голови правління Christie's з розвитку бізнесу Соні Беккерман, Christie's розраховує "залучити покупців з усього світу", проте "продовжує суворо дотримуватись санкційних правил та заборони на експорт предметів розкоші клієнтам з Росії чи Білорусі".

Нагадаємо:

Повідомлялось, що аукціонні будинки Sotheby's та Christie's скасовують заплановані на червень торги російським мистецтвом на тлі вторгнення РФ в Україну.

Економічна правда