Meta прозвітувала про найменший приріст доходу з 2012 року

Материнська компанія Facebbok Meta Platforms Inc. зафіксувала найповільніше зростання доходів з моменту виходу на біржу десять років тому.

Про це пише The Wall Street Journal.

Так, виторг Meta у першому кварталі цього року зріс на 7% порівняно з показником 2021 року, до $27,91 млрд.

У компанії нижчі темпи пояснили зростанням конкуренції та війною в Україні. За звітний період виторг Meta у Європі скоротився на 0,6%, до $6,486 млрд.

"Для боротьби з конкурентом TikTok, який засновник компанії Марк Цукерберг назвав зростаючою загрозою, у Meta заявили, що активніше використовуватимуь штучний інтелект, щоб рекомендувати вміст користувачам із усієї соціальної мережі, а не заповнювати їх стрічки переважно повідомленнями друзів та родини.

Фактично це означає, що Facebook буде функціонувати більше як канал TikTok For You, який обслуговує користувачів на основі їхніх інтересів, визначених алгоритмом компанії, а не обліковими записами, якими вони користуються", - пише видання.

При цьому, збиток підрозділу метавсесвіту зріс на 38% до $2,96 млрд, а дохід сегменту збільшився на 30%, до $695 млн.

Як пише WSJ, ці результати виявилися кращими, ніж очікували інвестори.

За словами Цукерберга, рівень інвестицій у метавсесвіт скоро почне знижуватися. Газета нагадує: компанія раніше попереджала, що для створення метавсесвіту знадобляться багато мільярдів доларів і кілька років роботи.

Денна кількість користувачів Facebook у США та Канаді зросла до 196 мільйонів із 195 мільйонів наприкінці попереднього кварталу.

У Європі щоденна кількість активних користувачів Facebook скоротилася з 309 мільйонів на кінець попереднього кварталу до 307 мільйонів.

При цьому, денна аудиторія Facebook по всьому світу зросла на 4%, до 1,96 млрд користувачів, а місячна – на 3%, до 2,94 млрд.

Після виходу звітності акції Meta подорожчали майже на 19%.

Економічна правда