Додому повернулися вже 25% українців – Forbes

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Частка українських мігрантів та внутрішньо переміщених осіб, що повернулися додому під час війни, становить 25%.

Про це пише Forbes з посиланням на дані ООН, українського та закордонних урядів, а також аналітику переміщень українців від Vodafone Ukraine.

Дані є оціночними та не претендують на абсолютну точність.

"Далеко від власного житла залишаються близько 9 млн українців – понад 20% усього населення. У тому числі 5 млн перебувають в межах держави, 4 млн – за кордоном, найбільше – в Польщі", – йдеться у матеріалі.

З 2,9 млн біженців, які перетнули українсько-польський кордон із початку війни, понад 1 млн в’їжджали до Польщі, щоб потім потрапити до інших країн, понад 700 тисяч повернулися до України.

У Росії перебувають майже 400 тисяч біженців, у тому числі примусово переміщених осіб. Далі за кількістю біженців у списку Чехія, Німеччина та Угорщина.

Щодо внутрішніх переселенців: частина з них, поживши на початку війни в іншому регіоні України, вже повернулися додому. Лише з-за кордону повернулося понад 1 млн осіб, кількість внутрішньо переміщених осіб може бути не меншою.

Отримані Forbes цифри відрізняються від даних ООН, згідно з якими виїхали з України понад 5,2 млн осіб, ще 7,1 млн – стали внутрішньо переміщеними особами. ООН фіксує лише першу країну прибуття. Через відсутність авіаційного сполучення статистика є лише по суміжних країнах, які часто використовуються як транзитні.

Статистика від Мінсоцполітики України також відрізняється – цифри вдвічі нижчі: з початку повномасштабного наступу Росії кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб зросла до 3,4 млн осіб. За два місяці додалося 2 млн осіб.