ЦАР другою у світі зробила bitcoin офіційним платіжним засобом

Центральноафриканська Республіка (ЦАР) узаконила біткоїн як платіжний засіб нарівні з центральноафриканським франком.

Про це пише Reuters.

Таким чином, ЦАР стала першою країною в Африці і лише другою у світі, яка це зробила.

"Попри великі запаси золота та алмазів, Центральноафриканська Республіка є однією з найбідніших і найменш розвинених країн світу", - пише агентство.

"Президент підтримує цей законопроєкт, оскільки він покращить умови проживання громадян Центральної Африки", - сказав керівник апарату президента ЦАР Обед Намсіо.

У коментарі Reuters він назвав це "рішучим кроком до відкриття нових можливостей для нашої країни".

ЦАР стала другою країною світу, яка ухвалила рішення про легалізацію криптовалюти як платіжного засобу, - після Сальвадору.

МВФ раніше розкритикував рішення Сальвадору, заявивши про великі ризики для фінансової стабільності держави.

Економічна правда