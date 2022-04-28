ЦАР другою у світі зробила bitcoin офіційним платіжним засобом
Центральноафриканська Республіка (ЦАР) узаконила біткоїн як платіжний засіб нарівні з центральноафриканським франком.
Про це пише Reuters.
Таким чином, ЦАР стала першою країною в Африці і лише другою у світі, яка це зробила.
"Попри великі запаси золота та алмазів, Центральноафриканська Республіка є однією з найбідніших і найменш розвинених країн світу", - пише агентство.
"Президент підтримує цей законопроєкт, оскільки він покращить умови проживання громадян Центральної Африки", - сказав керівник апарату президента ЦАР Обед Намсіо.
У коментарі Reuters він назвав це "рішучим кроком до відкриття нових можливостей для нашої країни".
ЦАР стала другою країною світу, яка ухвалила рішення про легалізацію криптовалюти як платіжного засобу, - після Сальвадору.
МВФ раніше розкритикував рішення Сальвадору, заявивши про великі ризики для фінансової стабільності держави.
Економічна правда
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