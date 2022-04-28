Всі розділи
Укр / Рус

ЦАР другою у світі зробила bitcoin офіційним платіжним засобом

Четвер, 28 квітня 2022, 13:25 - Олексій Павлиш

Центральноафриканська Республіка (ЦАР) узаконила біткоїн як платіжний засіб нарівні з центральноафриканським франком.

Про це пише Reuters.

Таким чином, ЦАР стала першою країною в Африці і лише другою у світі, яка це зробила.

"Попри великі запаси золота та алмазів, Центральноафриканська Республіка є однією з найбідніших і найменш розвинених країн світу", - пише агентство.

"Президент підтримує цей законопроєкт, оскільки він покращить умови проживання громадян Центральної Африки", - сказав керівник апарату президента ЦАР Обед Намсіо.

У коментарі Reuters він назвав це "рішучим кроком до відкриття нових можливостей для нашої країни".

ЦАР стала другою країною світу, яка ухвалила рішення про легалізацію криптовалюти як платіжного засобу, - після Сальвадору.

МВФ раніше розкритикував рішення Сальвадору, заявивши про великі ризики для фінансової стабільності держави.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

bitcoin Африка фінанси
Матеріали за темою
Ціна на біткоїн підвищилася до 45 тисяч доларів 25 березня 2022, 17:37
Біткоїн різко втратив у ціні на тлі новин про Запорізьку АЕС 4 березня 2022, 10:59
Біткоїн та інші криптовалюти впали в ціні на тлі новин про Путіна і ОРДЛО 22 лютого 2022, 16:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті