Тютюнова компанія Imperial Brands позбавилася російських активів

Виробник сигарет під торговими марками Davidoff, West, "Максим" компанія Imperial Brands перестала володіти російськими дочірніми структурами.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

З 27 квітня дві структури компанії – "Імперіал Тобакко Продаж та Маркетинг" та виробнича компанія "Імперіал Тобакко Волга" – належать чотирьом фізичним особам.

По 30% часток в обох компаніях належать Олександру Кобзєву та Костянтину Іванову, 28% часток у Сергія Бронецького, 12% — у Олександра Наумова.

Кобзєв входив до ради директорів "Торгівельна компанія "Мегаполіс" — найбільшого дистриб'ютора сигарет. Іванов працював фінансовим директором у "Діксі Груп".

Бронецький — основний власник компанії "Бабілон", що займається дистрибуцією продукції, яка містить нікотин. Наумов – власник та гендиректор ТОВ "Резалт Консалтинг".

У березні Imperial Brands оголосила про зупинення роботи в Росії, у тому числі виробництва на заводі у Волгограді. Потім компанія розпочала переговори про передачу бізнесу з російською юрособою.

20 квітня компанія повідомила, що передала бізнес російським інвесторам. Угоду найближчим часом має узгодити місцевий регулятор. У зв'язку з виходом із російського бізнесу Imperial Brands очікувала негрошове списання у розмірі 225 мільйонів фунтів стерлінгів.