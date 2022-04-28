У РФ оператори зв'язку піднімають ціни на тлі санкцій і проблем з обладнанням

У РФ найбільші мобільні оператори у квітні підняли ціни або архівували деякі тарифи на тлі санкцій та нестачі обладнання.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на учасників ринку.

При цьому, найбільші оператори підвищують тарифи одночасно вперше за кілька років - у середньому подорожчання становило 10%.

За даними газети, "Мегафон" підвищив вартість тарифів "Мінімум", "Інтернет", "Дзвінки", "МегаТариф", "Максимум" приблизно на 30 рублів.

"Зміни обумовлені збільшенням витрат компанії на надання послуг та збереження високої якості зв'язку", - зазначив представник оператора.

Натомість МТС підняв ціни на 30-50 рублів на "Нетариф" та "Нетариф Джуніор" у кількох регіонах. У МТС запевнили, що "для чинних абонентів нічого не змінилося".

Tele2 прибрав до архіву тарифи лінійки "Мій Теле2": "Моя розмова", "Мій онлайн", "Мій онлайн+" та "Супер онлайн+" і запустив їх оновлені версії.

За словами представника компанії, оператор додав у нову тарифну лінійку підписки на стрімінги Wink та more.tv та безліміт для месенджера Discord, розширив пакети інтернету та хвилин.

У середньому послуги зв'язку в Росії у квітні подорожчали на 10%, пояснив аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін.

"Зараз основна причина підвищення цін на мобільний зв'язок - витрати операторів, що збільшилися, на підтримку працездатності мереж та їх модернізацію", - додав гендиректор "ТМТ Консалтингу" Костянтин Анкілов.

Економічна правда