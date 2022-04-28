Росія може припинити постачання газу до Молдови з 1 травня

Молдова досі не отримала відповіді від "Газпрому" щодо відтермінування зобов'язання провести аудит заборгованості, про який домовились минулого року, тому постачання російського газу з 1 травня під питанням.

Про це у середу розповіла прем'єр-міністр країни Наталія Гаврилиця, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

"У нас поки що немає відповіді від концерну "Газпром" щодо постачання природного газу починаючи з 1 травня. Раніше ми роз'яснили позицію Кишинева і чекаємо на відповідь", - сказала прем'єр-міністр.

Вона додала, що уряд має альтернативні варіанти на той випадок, якщо "Газпром" припинить постачання до Молдови, тому громадяни не залишаться без газу. Країна закуповуватиме газ у міжнародних трейдерів.

Сім міжнародних компаній, за даними уряду, готові постачати природний газ до Молдови, включаючи Румунію, Польщу та Нідерланди.

Уряд Молдови раніше направив "Газпрому" запит щодо продовження терміну проведення аудиту заборгованості.

Цей термін, згідно з контрактом, підписаним минулого року, спливає 1 травня. Уряд повідомив "Газпрому", що не зміг укласти контракт із іноземною компанією на проведення аудиту боргу "Молдовагаз" в обумовлені терміни.

Йдеться про борг на суму до $700 млн, які нібито має "Молдовагаз" перед "Газпромом" та однією з його "дочок". 700 млн - це оцінка Росії, а не Молдови. Кишинів багато років поспіль каже, що частина цього боргу взята з повітря, не підтверджена.

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Європейська правда