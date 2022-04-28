Провідний світовий автодилер Inchcape йде з РФ: бізнес продадуть місцевому керівництву

Один з найбільших світових автодилерів - британська Inchcape - йде з Росії: російський бізнес продадуть місцевому керівництву за 76 млн євро.

Про це йдеться у звітності компанії за 1 квартал 2022 року.

"Після нашого рішення вийти з ринку ми погодилися продати російський бізнес місцевому керівництву на чолі з нинішнім генеральним директором і фінансовим директором.

Очікується, що закриття угоди відбудеться в травні 2022 року", - йдеться у заяві.

Компанія планує продати російські активи локальному менеджменту за 76 млн євро. Передбачається, що компанія продасть бізнес із розстрочкою на п'ять років.

У Москві компанія володіє 12 дилерськими центрами, що представляють преміальні бренди Rolls-Royce, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Volvo та Toyota (Rolls-Royce Motor Cars Moscow, "БорисХоф", Musa Motors і "Тойота Центр Внуково").

У Санкт-Петербурзі група компаній Inchcape управляє 6 дилерськими центрами, надаючи послуги з продажу та післяпродажного обслуговування покупцям автомобілів Rolls-Royce, Toyota, Lexus, Audi та Peugeot.

Економічна правда